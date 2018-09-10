استقبل الأمين العام لـ “التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد في مكتبه أمين عام “التنظيم القومي الناصري” في طرابلس درويش مراد، على رأس وفد ضم كلا من” خالد دقماق وقصي خضر، في حضور أمين الشؤون السياسية في التنظيم الشعبي الناصري خليل الخليل.

وعرض المجتمعون “المستجدات على الساحتين العربية واللبنانية، وبخاصة موضوع تشكيل الحكومة والملفات الأساسية التي يعاني منها المواطن اللبناني بشكل عام، ومن بينها التراجع الاقتصادي والأزمات المعيشية والخدماتية كانقطاع الكهرباء والمياه”.

من جهة ثانية كان سعد استقبل في مكتبه وفدا من خبراء السير في صيدا حيث جرى التداول في الكارثة الحقيقية التي يعاني منها المواطن اللبناني على الطرقات ،وخسارة الشباب اللبناني بحوادث السير بسبب الطرقات غير المؤهلة وغيرها من الاسباب، وجرى التباحث في ايجاد الحلول للحد من حوادث السير وسبل تنظيم حركة المرور والسلامة المرورية، اضافة الى سبل تخفيف الازدحام في صيدا وضواحيها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام