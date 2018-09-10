شددت حركة “الأمة” في بيان، على “ضرورة تشكيل الحكومة وفق نتائج الانتخابات النيبابية، والتي هي من أبسط قواعد الديموقراطية، بعيدا عن الاستئثار وتكبير الأحجام السياسية”.

ودعت الحركة في بيان إلى “توحيد الجهود والطاقات لإحباط المؤامرة الأميركية – الصهيونية – الرجعية لتصفية القضية الفلسطينية، والتي تطل هذه المرة من خلال إلغاء دور وكالة الأونروا”، مؤكدة أن “التحالف الإمبريالي – الصهيوني – الرجعي يركز على ضرب البندقية الفلسطينية ووحدتها، وإلغاء حق العودة، مما يفترض توحيد الجهود والطاقات والكلمة، والتمسك بوحدة البندقية المقاوِمة وحق العودة مع كل قوى المقاومة والممانعة في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام