المفوض العام للأونروا: العمل الإنساني يركز على المستحقين للدعم ولا يجب أن يكون محلا للضغط والتسييس (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2018 - 18:17
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وزير الخارجية السوري وليد المعلم: هدف الولايات المتحدة في سوريا هو السيطرة على جميع انشطة البلاد لصالح اسرائيل
المعلم: واشنطن لا تريد أن تكون سوريا الدولة الرئيسية المقاومة لإسرائيل ولا يريدون ان تقيم دمشق علاقات مع ايران وروسيا
المتحدّث باسم الرئيس الروسي ديميتري بيسكوف: لا معلومات لدينا عن موعد العملية العسكرية في إدلب
الجيش السوري يسقط طائرة استطلاع للمجموعات الارهابية المسلحة فوق بلدة طيبة الامام بريف حماه الشمالي
قوات الاحتلال الصهيوني تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه سفن المسير البحري شمال قطاع غزّة
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا تطالب حكومة الاحتلال بعدم المضي في خطتها لهدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية
المفوّض العام للأونروا: العمل الانساني يركز على المستحقين للدعم ولا يجب ان يكون محلا للضغط والتسييس
مصادر بحرينية: تعرض عدد من معتقلي الرأي في سجن جو للتعذيب بسبب ممارستهم شعائر دينية
جمعية الوفاق الاسلامية البحرينية: سلطات المنامة تعتقل 5 أطفال في منطقة الدراز وتقودهم الى جهة مجهولة
مصادر محلية في السعودية: القوى الأمنية تهدم العديد من خيم ومواكب العزاء الحسينية بشوارع القطيف
مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف: لا يجري التحضير لعقد لقاء جديد بين بوتين وترامب
ارتفاع حصيلة تحطم طائرة في جنوب السودان إلى عشرين قتيلا
الصومال: مقتل 6 أشخاص على الاقل وجرح العشرات بعد تفجير سيارة مفخخة قرب مبنى رسمي في مقديشو
الشرطة الفرنسية توقف شخصاً تمكن من الدخول بسيارته الى مدرج مطار مدينة ليون في وسط شرق البلاد
حزب الله يدعو للمشاركة بإحياء ليالي عاشوراء ابتداءً من اليوم الاثنين الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء "ع" - الضاحية الجنوبية
"أنا خليفة الشهيد في أهله" (حديث قدسي) - للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 0096170129100
المفوض العام للأونروا: العمل الإنساني يركز على المستحقين للدعم ولا يجب أن يكون محلا للضغط والتسييس (سبوتنيك)
منذ 2 ساعة
10 September، 2018
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