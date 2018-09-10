أكد المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية يوسف الحاضري الاثنين “وفاة 27 ألف مريض كانوا بحاجة للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج منذ إغلاق مطار صنعاء الدولي قبل عامين”.

وأوضح المتحدث أن “هناك 200 ألف حالة انسانية من المرضى والجرحى بحاجة للعلاج في الخارج لكن العدوان حال دون ذلك بإغلاق مطار صنعاء الدولي”.

ولفت المتحدث إلى أن “هناك إحصائيات تشير إلى وفاة ما بين 25 – 30 شخصاً يومياً نتيجة تدهور الوضع الصحي العام في ظل إغلاق مطار صنعاء الدولي”.

ويفرض العدوان السعودي الأمريكي اغلاقا تاما للمنافذ البرية والبحرية على اليمن منذ أكثر من عامين إلى جانب الحرب العسكرية والحصار الاقتصادي المفروض على البلاد منذ مارس 2015 ما تسبب بأسوأ كارثة إنسانية في العالم، بحسب ما تؤكد الأمم المتحدة.

المصدر: المسيرة نت