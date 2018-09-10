إدلب وريفها:

ـ استهدف الجيش السوري بسلاحي المدفعية والصواريخ مواقع المجموعات المسلحة في قرية الهبيط غرب مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، أسفرت عن خسائر للمسلحين بالأفراد والعتاد.

ـ انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لـ “الجبهة الوطنية للتحرير”، على الطريق الواصل بين مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن إصابات.

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” “إمام” الجامع الكبير في بلدة كفر نبل بريف إدلب الجنوبي المدعو “عبد الوهاب الخطيب”، وذلك بعد توجيه عدة تهديدات له من قبل “الهيئة” بعدم إلقائه الخطبة بالجامع.

حماة وريفها:

ـ نفذ الجيش السوري رمايات مدفعية على محور تحرك مجموعة مسلحة تم رصدها تتحرك على الطريق الواصل بين بلدة قلعة المضيق وجبل شحشبو في ريف حماه الشمالي الغربي، وأوقع أفراد المجموعة بين قتيل وجريح وعرف من القتلى “خالد الحسين” الملقب بـ “أبو وليد”.

كما دمر الجيش أوكار ومنصات إطلاق قذائف صاروخية للمسحلين في بلدتي اللطامنة وكفرزيتا بالريف الشمالي إثر استهدافها بقذائف المدفعية والصاروخية.

دير الزور وريفها:

ـ أصيب 7 مدنيين إثر إطلاق مسلحي “قسد” النار عليهم، في قرية السجر بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، إثر مشادة كلامية جرت بين الطرفين يوم أمس، وعلى إثرها قام المدنيون بحرق بئر الصيجان النفطي قرب القرية، وتحطيم المحارس التابعة لـ “قسد” بالمنطقة.

ـ أخلى مسلحو داعش العشرات من عوائلهم من بلدة هجين، باتجاه بلدتي السوسة والشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، لأسبابٍ مجهولة.

الحسكة وريفها:

ـ قتل أحد مسلحي “قسد” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، قرب قرية الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

الرقة وريفها:

ـ تم انتشال 12 جثة من تحت أنقاض الأبنية في حيي القطار والبانوراما في مدينة الرقة، تعود لمدنيين قضوا بقصف طائرات “التحالف الدولي” أثناء سيطرة داعش على المدينة سابقاً.

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من الشبان في قرية السكرية غرب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، لسوقهم إلى “التجنيد الاجباري” في صفوفها.

المصدر: الاعلام الحربي