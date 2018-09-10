بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الإثنين، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة لتنفيذ برنامج إيران النووي. وجاء في بيان السفارة الروسية في طهران، عقب اللقاء “التقى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، وبحث معه تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة لتنفيذ برنامج إيران النووي. واتفق الطرفان على عقد المزيد من المشاورات الثنائية “.

هذا وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن يوم 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المذكور، واستئناف كافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة للتوصل إلى الاتفاق. وعارضت الدول الحليفة للولايات المتحدة، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، هذه الخطوة الأميركية معلنة بأنها تعتزم الالتزام بتنفيذ شروط الصفقة مع إيران كما كان عليه الحال في الماضي. وسبق وتوصل سداسي الرعاة الدوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران، في عام 2015 ، إلى اتفاق تاريخي بشأن تسوية قضية البرنامج النووي الإيراني، وبموجب هذا الاتفاق اعتمدت الدول المذكورة خطة العمل المشترك الشاملة التي يعطي تطبيقها الفرصة لرفع العقوبات المالية والاقتصادية التي سبق وفرضها كل من مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية