بلغت حصيلة الهزة الأرضية القوية التي ضربت الأسبوع الماضي جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، 44 قتيلا ولم يعتبر أي شخص مفقودا. كما اعلنت الحكومة الاثنين.

وقالت الحكومة إن “حوالي 40 الفا من عناصر الانقاذ (رجال اطفاء وشرطة وجنود) بقيوا في الجزيرة لتقديم المساعدة الى سكانها الذين ما زال اكثر من 2700 منهم يقيمون في ملاجئ”.

وتابعت الحكومة “أحصي القسم الأكبر من الوفيات في قرية أتسوما حيث طمرت منازل من جراء انزلاق للتربة ناجم عن هزة ارضية قوتها 6.6 درجات”.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا إن “الحكومة ستتخذ كل التدابير الضرورية حتى يتمكن كل شخص من استعادة حياته الطبيعية والآمنة في اقرب ما يمكن”، ودعا “السكان الى توخي الحذر، فيما من المتوقع ان تشهد المنطقة امطارا غزيرة تنجم عنها انهيارات طينية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية