أعلنت وزارة الدفاع الألمانية الاثنين أنها “لا تريد التكهن حول إمكانية انضمام ألمانيا إلى العملية العسكرية في سوريا، وليس هناك أسباب في الوقت الحالي لاتخاذ مثل هكذا خطوات”. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الألمانية ينس فلوسدورف، في مؤتمر صحفي، “لا أريد التكهن. ذكرت العديد من [وسائل الإعلام] عن مثل هذه الاحتمالات. ولكن كل هذا مرتبط بحالة محددة، تقييم محدد …ونحن لم نتخذ مثل هذه الخطوات بعد”، مشيرا إلى ان إجراءات الجيش الألماني تخضع بشكل كامل لقوانين البلاد، والقانون الأساسي وسيادة القانون. بدوره، صرّح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت أن “الحكومة الألمانية على اتصال مع الشركاء والحلفاء بشأن الوضع في إدلب السورية”، مشيراً إلى أنه “من حيث المبدأ هناك ضرورة لموافقة البرلمان لإشراك الجيش الألماني في العملية العسكرية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية