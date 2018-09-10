جاءت نتائج دراسة حديثة لتمحي ما أوصى به كثير من الباحثين بتناول وجبات خفيفة عدة مرات في اليوم.

اذ قالت الدراسة الحديثة أن هذه العادة قد تؤدي إلى أضرار صحية دائمة.

وكشفت الدراسة، أن الفئران التي تُركت دون طعام لفترات طويلة نسبياً، كانت تتمتع بصحة جيدة، وعاشت لفترة أطول من تلك التي اعتادات على تناول وجبات خفيفة خلال فترات زمنية متقاربة.

ووجد الباحثون على نحو مثير للجدل، أن الفئران التي تناول وجبة طعام واحدة في اليوم، عاشت فترة زمنية أطول من أقرانها.

وتثير هذه النتائج، التي نُشرت في دورية “سيل ميتابوليزم” جدلاً حول النظام الغذائي الذي يوصي به الأطباء، والذي ينطوي على تناول وجبات طعام خفيفة كل ساعتين.

وكشف فريق الباحثين من ثلاثة معاهد، أن الصيام هو العامل المحوري الذي يؤثر على الصحة، فكلما كانت فترة التوقف عن تناول الطعام أطول، أظهرت الفئران تحسناً في المشاكل المتعلقة بالتقدم في العمر، والاضطرابات الأيضية.

ولا تزال نتائج هذه الدراسة مقتصرة على الفئران، لكن الباحثين يعتقدون أن بالإمكان تعميمها على البشر، بعد سلسلة جديدة من الاختبارات في المستقبل.

المصدر: اخبار الان