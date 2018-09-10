دعا عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب الحاج حسين جشي “إلى توحيد الجهود والطاقات لإفشال المؤامرة المتواصلة لتصفية القضية الفلسطينية من بوابة إلغاء دور وكالة الأونروا، بصفتها الشاهد الأممي على الجريمة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني كمقدمة لإلغاء حق العودة، بإعتباره أحد أهم ركائز المشروع الوطني الفلسطيني التحرري”.

وشدد خلال لقاء، أقيم في المركز الثقافي الفلسطيني في مخيم البص في صور، بدعوة من الفصائل الفلسطينية، “على أن القضية الفلسطينية تستند إلى مرتكزين أساسيين، وحدة البندقية المقاومة والتمسك بحق العودة، ولذلك تسعى الدوائر المعادية الى تدمير هذين المرتكزين”، داعيا “الى وحدة الصف والكلمة في الإطار الفلسطيني، وكذلك إلى توحيد جهود كل القوى الحية في الأمة والعالم لإسقاط الأهداف العدوانية، التي لا تمس فقط الشعب الفلسطيني، بل في كل الشعوب والدول التي تسعى للتخلص من قوى الظلم والعدوان العالمية”.

ولفت إلى “اننا جميعا في معركة واحدة، في مواجهة العدو المشترك المتمثل بالولايات المتحدة الأميركية والكيان الغاصب وحلفائهما وأدواتهما على المستويين الدولي والاقليمي”، مؤكدا “وقوف المقاومة في لبنان وكتلتها النيابية الى جانب الشعب الفلسطيني، وهذا ما كرسته المقاومة منذ انطلاقتها، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى”، معربا “عن ثقته بالشعب الفلسطيني صاحب الابداعات الكفاحية والقدرات الهائلة الكفيلة بإسقاط كل المشاريع المشبوهة”.

ودعا “إلى الإقلاع عن أوهام التسوية التي تراود البعض، لا سيما وأن فلسطين بالنسبة إلى حزب الله في لبنان، هي فلسطين، كل فلسطين، من بحرها إلى نهرها”، مشددا “على أن المقاومة، التي مرغت أنف العدو الصهيوني بالتراب على أرض الجنوب المقاوم، ودحرت المشروع التكفيري في المنطقة، لن تترك الشعب الفلسطيني وحيدا في المواجهة”.

وختم “موجها التحية والإكبار للشعب الفلسطيني المقاوم، الذي يواصل نضاله في مواجهة الأعداء الصهاينة، مقدما الدماء والتضحيات، فلم تنكسر إرادته ولم تهن عزيمته”، مؤكدا “أن دماء الشهداء ستثمر نصرا عزيزا لأصحاب الحق، الذي لم ولن يسقط مهما تآمر المتآمرون، وهذا إيماننا الراسخ وحتميه تاريخية”.

عكاوي

ثم القى كلمة الفصائل عضو قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في صور يحيى عكاوي الذي حيا بداية، الشهداء والشعب الفلسطيني “الصامد، الصابر، الذي يواصل مسيرته النضالية لاستعادة حقوقه الوطنية، والذي تمكن من إفشال كل المؤامرات، وهو قادر حتما على إسقاط هذا الفصل الجديد من فصول المؤامرة”، لافتا “إلى أن محاولة إلغاء دور الأونروا، إنما يصب في خدمة العدو الصهيوني، وان مهمة التصدي لهذا المخطط هي مهمة الجميع”، داعيا الدول المضيفة للاجئين “إلى تحمل مسؤولياتها، باعتبار أنه اذا تمكن الاعداء من تمرير مخططهم، فإن تداعياته السلبية ستلحق بكل الدول المضيفة للاجئين”.

وختم “بالقول المطلوب من الأخوة في لبنان الشقيق الرسمي والشعب، دعم صمود الشعب الفلسطيني في لبنان، والتخفيف من معاناته لحين العودة إلى أرضه ودياره من خلال تخفيف الاجراءات وتشريع القوانين التي تسمح له بممارسة حياته اليومية، وفقا للحقوق الإنسانية والاجتماعية والقانونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية