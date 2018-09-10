أبلغ الرئيس السوداني عمر البشير اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني باعتزامه حل الحكومة على مستويات الرئاسة والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة.

وأوضح البشير خلال اجتماع عقده مع اللجنة مساء الأحد بالقصر الجمهوري أن هذا القرار يأتي كخطوة ضرورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تشمل تخفيض الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 21 وزارة.

وأضاف البشير أن الهدف من هذه الخطوة هو “تشكيل حكومة فاعلة ورشيقة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه”، وأكد أنه لا يحمل مسؤولية ما حدث لأي شخص ولكن الهدف في النهاية تحسين الأداء واستغلال الموارد التي تزخر بها البلاد.

وقال البشير “إننا سنستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات ولإخراج البلاد من هذا الوضع إلى مستقبل مشرق”، ولفت إلى أن “حكومة الوفاق الوطني على قلب رجل واحد من خلال تأييد ممثليها القاطع لهذه الخطوة التي استوجبها خفض الإنفاق العام وتوفير الفعالية للأداء الحكومي في ظل تجديد روح العمل لمواجهة مقتضيات المهام الوطنية”.

وتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني بموجب قرار صدر عن البشير يوم 12 مايو 2017 تنفيذا لمخرجات الحوار بين القوى السياسية في البلاد والوثيقة الوطنية المنبثقة عنه.

المصدر: روسيا اليوم