وقع إشكال مساء الاحد في بلدة لحفد- قضاء جبيل، أدى الى وقوع جريح نقل الى احد المستشفيات للعلاج، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “الوكالة الوطنية للاعلام”إن اشكالا وقع مساء اليوم(الاحد) في بلدة لحفد- قضاء جبيل بسبب تصادم بين سيارتين، تطور إلى تضارب بين ركاب السيارتين وإطلاق نار من بندقية حربية، ما أدى إلى وقوع جرحى تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج”.

ولفتت الوكالة الى ان “القوى الأمنية حضرت إلى المكان وباشرت تحقيقاتها في الحادث ومضاعفاته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام