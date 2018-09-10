جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية بحرا في انتهاك فاضح لكل الاعراف والقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 1701.

فقد أشارت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها الاحد الى ان زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي أقدم بتاريخ 9/9/2018 الساعة 19.08، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة(جنوب) لمسافة حوالي 815 مترا ولمدة 6 دقائق.

ولفت البيان الى انه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان(اليونيفيل).

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام