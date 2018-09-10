اتهمت وزارة الدفاع الروسية الجيش الأمريكي باستخدام قنابل الفوسفور المحظورة خلال شنه غارات جوية أمس السبت على محافظة دير الزور شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيان أصدره مدير “مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا” الفريق فلاديمير سافتشينكو السبت “شنت مقاتلتان تابعتان للطيران الأمريكي يوم 8 أيلول 2018 غارات على بلدة هجين في محافظة دير الزور باستخدام ذخائر فوسفورية مشتعلة”.

وأضافت الوزارة أن “الضربات أدت إلى اندلاع حرائق كبيرة في المنطقة”، واشارت إلى أن “المعلومات حول سقوط قتلى وجرحى يجري تدقيقها حاليا”.

وشدد تسيغنكوف في بيانه على أن “استخدام الأسلحة المحتوية على الفوسفور الأبيض أمر محظور بموجب البرتوكول الإضافي إلى اتفاقية جنيف لعام 1949”.

المصدر: الاعلام الحربي