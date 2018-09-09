اعتدى مستوطنون صهاينة الأحد على فتى فلسطيني أثناء عودته من المدرسة في تل الرميدة وسط الخليل جنوب الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “المستوطنين اعتدوا برش غاز الفلفل على الطالب نزار الشويكي (16 عاما) أثناء عودته من المدرسة الى بيته في الحي في تل الرميدة ما أدى لتعرضه لحالة اغماء وآلام شديدة حيث تمت معالجته ميدانيا”.

يذكر أن سكان المنطقة وأطفالهم يتعرضون لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين الصهاينة، على مرأى ومسمع من جنود العدو الاسرائيلي الذين يقدمون الحماية للمستوطنين.

المصدر: فلسطين اليوم