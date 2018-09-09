دعا العديد من المسؤولين في المانيا الاحد إلى الهدوء بعد توقيف أفغانيين اثنين للاشتباه في تورطهما في قتل شاب بعد اسبوعين من حادث مماثل في كيمنتس أدت الى توتر في البلاد.

وحث وزير الداخلية الاقليمي لمقاطعة ساكس انهالت هولغر ستاكنيشت(حيث جرت الواقعة ليل السبت الاحد) السكان إلى “الاتزان”.

وقال الوزير(وهو من حزب المستشارة أنجيلا ميركل) إن “الوفاة المأسوية لشاب الماني اثرت في كثيرا وآسف بشدة لما حدث”، ووعد ان “دولة القانون ستفعل كل شيء لتوضيح ملابسات القضية”.

كما دعت مسؤولة الاندماج في المقاطعة السكان الى الهدوء.

وقالت الشرطة والنيابة المحليتين في بيان مشترك ان الافغانيين تم توقيفهما بسبب “شبهة القتل” في هذه القضية وذلك في مدينة كوتن.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية