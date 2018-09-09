عقدت قيادتا “حزب الله وحركة أمل” في البقاع الاحد إجتماعا في مكتب الحزب في مدينة بعلبك(شرق لبنان)، وجرى البحث في عدد من المستجدات على الساحة.

وأصدرت القيادتان بيانا قالتا فيه “بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة وبداية شهر محرم الحرام شهر الإمام الحسين ونهضته المباركة، شهر انتصار الدم على السيف، شهر المواجهة بين قوى الحق والخير وقوى الشر والطغيان، ندعو المؤمنين والموالين والمحبين لإحياء شعائر هذه النهضة الإلهية من خلال المجالس الحسينية التي ستقام بدءا من يوم الثلاثاء القادم في كل مدننا وبلداتنا وقرانا لنستلهم من هذه الثورة الدروس والعبر وعلى مر السنين”.

وثمنت القيادتان “عاليا المواقف التي أطلقها دولة الرئيس نبيه بري في مهرجان تغييب الإمام الصدر الذي أقيم في بعلبك، وخصوصا ما يتعلق بالمشاريع الإنمائية والتي ستعود بالنفع على المنطقة سيما على محافظة بعلبك- الهرمل”.

ودعت القيادتان إلى “الإسراع في تشكيل الحكومة، بعد مضي أكثر من مئة يوم على تكليف الرئيس الحريري بتشكيلها، لأن قضايا وأزمات البلد تحتاج إلى حكومة جديدة للمعالجة وخصوصا ما يرتبط بالأمور الحياتية والضرورية والإقتصادية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام