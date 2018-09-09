يجتمع قادة جيوش الانظمة الخليجية التي تنضوي تحت ما يسمى “مجلس التعاون الخليجي” الاثنين في الكويت، قبل اجتماع مقرر الأربعاء مع مسؤولين عسكريين اميركيين ومصريين واردنيين، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الكويتية الأحد.

وأكد المصدر ان “رئيس أركان الجيش القطري سيشارك في الاجتماعين”، وذلك على الرغم من الازمة الخليجية حيث تقاطع وتحاصر السعودية والامارات والبحرين ومصر منذ الخامس من حزيران/يونيو 2017 قطر.

وقال المصدر إن “اجتماع الاثنين ينعقد في اطار الدورة 15 لأعمال اللجنة العسكرية العليا الخليجية التي تضم قادة جيوش الخليج”، ولفت الى ان “الاجتماع بين قادة جيوش دول الخليج وقادة عسكريين في مصر والاردن والولايات المتحدة يهدف الى تعزيز التعاون وتحقيق المزيد من التكامل العسكري المشترك”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية