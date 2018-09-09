تساقطت الامطار بغزارة في مختلف المناطق العكارية(شمال لبنان) ساحلا ووسطا وعلى المرتفعات الجبلية التي تشهد ايضا عواصف برق ورعد، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “قد تسببت غزارة الأمطار بسيول حملت معها الاتربة، الأمر الذي تسبب باعاقة حركة المرور، ما دفع بعدد من البلديات الى استخدام جرافات صغيرة لتعزيل الطرقات”.

ولفتت الوكالة الى ان “الأمطار لا تزال تتساقط بغزارة في الضنية(شمال لبنان)، منذ ما قبل ظهر اليوم(الاحد) وادت الى قطع طرق عديدة في المنطقة بعدما غرقت بالمياه، والى تضرر سيارات وإلحاق أضرار واسعة بأراض زراعية وبيوت ومحال تجارية”، وتابعت “كذلك تساقطت الامطار في بلدات بخعون، عاصون، سير وبقرصونا، وكذلك في بلدات وقرى جرد الضنية: عين التينة، بيت الفقس، السفيرة، نمرين، قرصيتا وغيرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام