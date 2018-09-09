لفت رئيس المكتب السياسي لحركة “أمل” جميل حايك إلى أن “الساحة اللبنانية مفتوحة على كل الاحتمالات وعلى الجميع ان يدرك ان هناك قوى في هذه المنطقة لا تزال تمتلك ارادة الهدم على رغم الانتكاسات التي منيت بها مشاريعها”.

وشدد حايك في حديث له الاحد على “الحاجة الى التربية المدروسة والمحبة للآخرين والفهم العميق لمشروع الإمام الصدر الذي شخص كل المخاطر التي تحدق بالأمة ولا سيما المخاطر الناجمة عن التمسك بالأنانية المفرطة والمذهبية والعصبية التي تودي بكل المقدسات”.

وقال حايك إن “الأمة تحتاج الى فكر ينطلق من الايمان باحترام الانسان وصون الاوطان”، وتابع ان “العدو يتربص ويخطط لضرب كل عناوين وحدتنا وكرامتنا وعزتنا ونحن نلوذ في هذا الوطن وعلى مساحة المنطقة بالانقسام والاستقالة من الادوار والمسؤوليات تحت عناوين شتى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام