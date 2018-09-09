شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، أمام زواره في شبعا، على “ضرورة إنهاء مهزلة المماطلة في موضوع الحكومة لأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتفاقم يوما بعد يوم، ما يستدعي وجود حكومة فاعلة وقادرة على وضع الحلول السريعة للأزمات بعد فضيحة المطار والذل الذي يتعرض له اللبنانيون بسبب تدهور الخدمات والتقديمات، وأصبح من حق اللبنانيين أن يقلقوا من استمرار غياب المصالحات والحلول للمعضلات التي طاولت كل القطاعات وعلى كل المستويات”.

وقال “لم يعد جائزا بعدما وصلت الأمور الى ما وصلت اليه من جمود ورمي التهم وتقاذفها بين المعنيين تشكيل الحكومة، أن يستمر الواقع على حاله، ولا بد من تواضع بعض القوى والتفاهم على معيار واحد واضح لا لبس فيه لتسهيل التفاهم على حكومة الوحدة الوطنية الجامعة لكل التنوع السياسي بعيدا من سياسة الهيمنة والاستئثار بعد الانتخابات النيابية التي لا بد من الإرتكاز عليها وعدم تجاوزها تحت أي ذريعة”.

وتابع “من منطلق انحيازنا لألم الناس ومطالبهم ولا سيما ونحن على أبواب فصل الشتاء والموسم الدراسي، ندعو الحكومة، وان كانت في مرحلة تصريف أعمال، الى اتخاذ الإجراءات التي تخفف عن كاهل اللبنانيين لناحية تأمين مادة المازوت لأبناء المناطق الجبلية بأسعار مدعومة ومقعد لكل طالب في المدارس الرسمية ووضع حد لجشع بعض أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة، إذ آن الأوان لتكون قضايا الناس وهمومهم أولوية المسؤولين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام