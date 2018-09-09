مصرع 19 شخصاً ونجاة 3 في تحطم طائرة ركّاب جنوب السودان (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2018 - 17:16
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المهندس: لن نتدخل في أحداث البصرة الا في حال تهديد أمن المواطنين وأمن الدولة وعجز القوات الأمنية عن توفير الأمن
حركة النجباء العراقية: وعي أهالي البصرة والحشد وفصائل المقاومة أفشل مخططات اميركا بتخريب المحافظة واشعال الفتنة فيها
عشائر محافظة البصرة تعلن استنكارها ورفضها الاعتداءات التي طالت مقار الحشد الشعبي وتؤكد براءتها من المخربين والمندسين
النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي: مخطط خطير معد له مسبقا من قبل القنصلية الامريكية لتدمير البصرة
رئيس البرلمان العراقي الاكبر سنا محمد زيني يعلن تعرضه لمحاولة اعتداء من قبل مشبوهين في بغداد
المكتب التنفيذي لأنصار الله: إقدام العدوان على عرقلة وفد صنعاء استهتار بعملية السلام والأمم المتحدة خاضعة لضغط أمريكي
أنصار الله: من يعجز في فرض مسار المشاورات على تحالف عدواني هو أعجز عن إيقاف هذه الحرب والحصار الخانق على الشعب اليمني
ناطق أنصار الله: المجتمع الدولي لا يثق في تحالف العدوان وهو ليس في حرب معه فكيف لنا أن نثق به ونحن في حرب معه ؟
محمد عبد السلام: إعادة فتح مطار صنعاء أولوية إنسانية وسيطرة العدوان على المنافذ اليمنية لن تمر بدون ثمن باهظ
الجيش السوري يواصل تقدمه في منطقة تلول الصفا في بادية السويداء الشرقية بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي داعش
عشرات الأسر المهجرة تعود من لبنان إلى سوريا من معابر جديدة يابوس والزمراني والدبوسية الحدودية بريفي دمشق وحمص
المديرية العامة للأمن العام في لبنان تعلن أنها أمنت عودة 778 نازحا سوريا إلى بلدهم عبر معابر المصنع والعبودية والزمراني
نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: العدو الاسرائيلي بات اليوم يحسب الف حساب امام محور المقاومة
حزب الله وحركة أمل في البقاع يثمنان مواقف الرئيس بري في مهرجان تغييب الإمام الصدر وخاصة المتعلقة بالمشاريع الإنمائية
حزب الله وحركة أمل في البقاع يدعوان إلى الإسراع في تشكيل الحكومة لأن قضايا وأزمات البلد تحتاج إلى حكومة جديدة للمعالجة
الوزير علي حسن خليل: رمي التهم وخلق الأسباب والأعذار لتأخير عجلة إطلاق العمل التنفيذي ضرب للثقة بين الدولة والمواطن
الأمم المتحدة تدعو السلطات المصرية لإلغاء 75 حكماً بالإعدام وتحذر من أن تنفيذها قد "يشكل اخفاقا لا رجعة فيه للعدالة"
الجيشان المصري والأميركي يواصلان مناورات "النجم الساطع" بمشاركة السعودية والإمارات وهي الأكبر من نوعها في المنطقة
الشرطة البريطانية تخشى حصول شح في البضائع ومن ارتفاع معدل الجريمة إذا خرجت البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق
كوريا الشمالية تنظم عرضاً عسكرياً بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيسها بمشاركة آلاف الجنود من دون عرض صواريخ عابرة للقارات
تفجير إنتحاري في كابول خلال مسيرة سيارة احياءً لذكرى مقتل القائد العسكري أحمد شاه مسعود يؤدي إلى إصابة شخصين
مقتل 19 شخصاً جراء تحطم طائرة صغيرة في بحيرة في وسط جنوب السودان
حزب الله يدعو للمشاركة بإحياء ليالي عاشوراء ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء "ع" - الضاحية الجنوبية
"أنا خليفة الشهيد في أهله" (حديث قدسي) - للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 0096170129100
مصرع 19 شخصاً ونجاة 3 في تحطم طائرة ركّاب جنوب السودان (سبوتنيك)
منذ 3 ساعة
9 September، 2018
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