توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً الاثنين غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة و تساقط أمطار متفرّقة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية، تنحسر الأمطار خلال الليل، يستمر ظهور طبقات الضباب على المرتفعات.

– الحالة العامة:

منخفض جويّ متمركز فوق البحر الأسود يؤثّر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط يؤدّي إلى طقس متقلّب خلال الأيّام القادمة.

* الطقس المتوقع في لبنان:



– الأحد:غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطارمتفرّقة تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعديّة خاصة في المناطق الشمالية ورياح ناشطة، تنحسر الامطار تدريجيا خلال الليل لتتجدد صباح الاثنين.

– الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة و تساقط أمطار متفرّقة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية، تنحسر الأمطار خلال الليل، يستمر ظهور طبقات الضباب على المرتفعات.

– الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل و على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً في المناطق الشمالية وتنحسر اعتباراً من بعد الظهر مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل تتراوح ما بين 23 و 30 درجة، فوق الجبال ما بين 16 و 25 درجة، في الأرز ما بين 10 و 21 درجة،

اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 16 و 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة، سرعتها من ١٥ الى ٤٠ كلم/س.

– الانقشاع: متوسّط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٥ و٨٥ %.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: ٣٠°م.

– الضغط الجوي: ٧٥٩ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية