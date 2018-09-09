افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان حافلتين تقلان 65 راكبا من النازحين السوريين، انطلقتا وسط تدابير أمنية اتخذت في محيط السراي.

وكان النازحون بداوا منذ ساعات الصباح الاولى بالتجمع في باحة سراي صيدا الحكومي حيث اشرف رئيس مكتب الامن العام الإقليمي في الجنوب الرائد علي قطيش على كافة الإجراءات التي تسهل وتؤمن العودة الطوعية للنازحين للوصول الى قراهم وديارهم.

وتمت عملية اعادة النازحين، بمواكبة من فريق الصليب الاحمر اللبناني وممثلين عن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام