نددت الامم المتحدة السبت بـ”تقارير موثوقة” أشارت الى أن مهربين يدعون أنهم موظفون لديها في ليبيا بهدف استغلال المهاجرين واللاجئين، وطالبت بالتحرك لمحاسبتهم.

وقالت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين نقلا عن مصادر موثوقة ان مهربين يحاولون الادعاء بانهم يعملون لدى مختلف وكالات المنظمة الدولية شوهدوا في عدة مواقع في مختلف أنحاء ليبيا.

وأوضحت في بيان أن “هؤلاء المجرمين شوهدوا في نقاط إنزال المهاجرين ومراكز تهريب ويستخدمون سترات وأدوات أخرى عليها شعارات مماثلة لتلك التي تعتمدها مفوضية الامم المتحدة للاجئين”.

وأضافت انها تلقت معلومات حول هذه المسألة “من لاجئين آخرين قالوا إنه تم بيعهم الى مهربين في ليبيا وتعرضوا لتعذيب واستغلال بعدما تم اعتراضهم في البحر”.

لكن المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش قال إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا تمكن هؤلاء الاشخاص الذين يدعون أنهم موظفون لدى الامم المتحدة من خداع مهاجرين ولاجئين تعرضوا لاستغلال بعد ذلك، مشيرا إلى ان المفوضية لا تزال تحقق في ذلك.

وقال “نريد من السلطات أن تلاحق هؤلاء الاشخاص”، مشددا على أنه لديهم “بالطبع نوايا إجرامية” وهم يسعون وراء أشخاص يعانون من أوضاع هشة أساسا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية