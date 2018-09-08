أعلنت كوريا الجنوبية عن أول إصابة بفيروس كورونا في أراضيها منذ ثلاثة أعوام، وهي لرجل أعمال عائد من الكويت، وفق ما ذكر مسؤولون في القطاع الصحي السبت.

وتم تشخيص رجل الأعمال البالغ من العمر 61 عاما بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) المعدية والناجمة عن فيروس كورونا، وفق ما أفاد مسؤولون في “مراكز كوريا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها”.

وذكر بيان صادر عن الوكالة الحكومية أن المصاب عاد إلى كوريا الجنوبية الجمعة قادما من رحلة عمل إلى الكويت حيث قضى ثلاثة أسابيع.

وقالت مديرة الوكالة تشانغ ايون-غيونغ للصحافيين إن “السلطات تعقبت وعزلت 20 شخصا اتصلوا عن قرب بالمصاب”.

وبين هؤلاء موظفون صحيون ومضيفون وركاب كانوا على متن الطائرة التي عاد فيها إلى كوريا الجنوبية، وفق تشانغ.

وأضافت أنه تم وضعه في الحجر الصحي في المستشفى الجامعي بعدما نقل إلى المستشفى إثر إصابته بالحمى والبلغم.

والحالة هي الأولى التي يتم تشخيصها لفيروس كورونا في كوريا الجنوبية منذ العام 2015 عندما أدى تفشي المرض إلى وفاة 38 شخصا وأثار حالة من الذعر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية