دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت مجموعة “آبل” إلى تصنيع أجهزتها في الولايات المتحدة بدلا من الصين، لأن من شأن ذلك أن يجنبها تداعيات الحرب التجارية الدائرة مع بكين.

وشدد الرئيس الأميركي عبر تويتر على أن “أسعار (منتجات) آبل قد ترتفع بسبب الرسوم الضخمة التي قد نفرضها على الصين”، وكان ترامب هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية على مجمل الواردات من الصين التي يتهمها بممارسات تجارية “غير مشروعة”.

وتابع الرئيس الأميركي “لكن الحل سهل”، مقترحا على المجموعة الأميركية ومقرها كاليفورنيا “تصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة بدلا من الصين، والبدء ببناء مصانع جديدة اعتبارا من اليوم”.

وآبل التي تعتمد بشكل كبير على الصين حيث تصنع غالبية أجهزتها قد تجد نفسها عرضة لتداعيات النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

ومطلع آب/أغسطس اعتبر مديرها التنفيذي تيم كوك أن الضرائب التي فرضها ترامب على الصين أشبه بـ”الضريبة على المستهلك”.

وفرضت الولايات المتحدة في تموز/يوليو وآب/أغسطس رسوما على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار في تحرك لقي ردا مماثلا من بكين التي حذرت من أنها قد تفرض رسوما إضافية على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار.

ويشير الرئيس الأميركي إلى احتمال فرض ضرائب إضافية على سلع صينية بقيمة مئتي مليار دولار، والجمعة أكد ترامب أن هذا الاجراء الجديد “يمكن أن يطبق قريبا جدا”، معتبرا أن الأمر يتوقف على ما سيحصل مع الجانب الصيني.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية