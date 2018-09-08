أمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولادة الحكومة العتيدة قريباً للبدء بمرحلة جديدة من العمل والانتاج الوطني الجاد.

وخلال احتفال بذكرى تاسيس جامعة سيدة اللويزة ، وعد الرئيس عون بالعمل لتوحيد جهود المسؤولين السياسيين لمواجهة الفساد ، والتوافق على خطة وطنية للنهوض بالاقتصاد وتامين فرص عمل اضافية. وقال: انني من موقع مسؤوليتي، أعدكم بالعمل بأقصى امكاناتي، لتوحيد جهود المسؤولين السياسيين لمواجهة الفساد الذي يعطب كل مفاصل الوطن، والتوافق على خطة وطنية للنهوض الاقتصادي لتأمين فرص عمل إضافية لكم. ومع انطلاقة عمل الحكومة العتيدة التي نأمل في ولادتها القريبة، سنبدأ مرحلة جديدة من العمل والانتاج الوطني الجاد، للتخلص من أثقال الماضي السياسية والاقتصادية، واللحاق بركب الحداثة.

العماد حذر من الخلط بين الاختلاف والعداوة لان الخصم السياسي ليس عدواً انما شريكاً في الوطن.

المصدر: قناة المنار