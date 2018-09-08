السيد عبدالملك الحوثي: الخونة يريدون أن يقولوا للشعب اليمني “من يريد لقمة العيش فليبع نفسه” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2018 - 21:31
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السيد الحوثي: الاستسلام سيدفعنا للتحول الى عبيد لدى قوى العدوان وستتحول ثرواتنا الى مصالح لهم ونبقى نعيش على الفتات
كوريا الجنوبية تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا في أراضيها منذ 3 أعوام وهي لرجل أعمال عائد من الكويت
حزب الله يدعو للمشاركة بإحياء ليالي عاشوراء ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء "ع" - الضاحية الجنوبية
"أنا خليفة الشهيد في أهله" (حديث قدسي) - للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 0096170129100
السيد عبدالملك الحوثي: الخونة يريدون أن يقولوا للشعب اليمني “من يريد لقمة العيش فليبع نفسه”
منذ 1 ساعة
8 September، 2018
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