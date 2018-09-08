دعت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل السبت المقدونيين الى اقتناص فرصة “تاريخية” والموافقة عبر استفتاء ينظم في نهاية أيلول/سبتمبر على اتفاق مع اليونان لتغيير إسم بلادهم، وهو ما يعتبر أمرا حاسما بالنسبة لانضمام مقدونيا الى حلف شمال الأطلسي والإتحاد الاوروبي.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي في سكوبيي “بالطبع أنا لا أتدخل في قرار مواطنيكم ومواطناتكم، وانما يمكنني القول انطلاقا من الخبرة بان هذه الفرصة التاريخية لا تأتي في كل يوم، لا نشهد ذلك إلا مرة كل جيل”. وأضافت بعد لقائها رئيس حكومة مقدونيا زوران زاييف “أن 30 أيلول/سبتمبر يشكل فرصة تاريخية” وهذا الاستفتاء “يفتح الباب بشكل نهائي أمام مشاركة بلادكم في العائلة الأوروبية-الأطلسية”.

ودعي المقدونيون الى استفتاء في 30 أيلول/سبتمبر حول تغيير إسم مقدونيا إلى “جمهورية مقدونيا الشمالية”. وترفض اليونان ان تستخدم جارتها اسم “مقدونيا” من دون إشارة جغرافية اضافية، معتبرة ان هذه التسمية تعود حصرا الى إقليمها الشمالي.

وكانت مقدونيا واليونان وقعتا في السابع عشر من حزيران/يونيو اتفاقا تاريخيا لاطلاق اسم “مقدونيا الشمالية” على ما كان يصطلح على تسميته “جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة”.

ومن المفترض ان ينهي هذا الاتفاق خلافا قائما بين البلدين حول اسم مقدونيا منذ 27 عاما وان يفتح الطريق أمام سكوبيي للانضمام الى الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وكان الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز وجها رسائل مماثلة هذا الاسبوع في سكوبيي. وقال ستولتنبرغ الخميس إن “باب حلف الاطلسي مفتوح لكن فقط شعب هذا البلد يمكنه ان يقرر الدخول إليه، ومستقبلكم بين أيديكم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية