قتل 21 شخصا على الاقل وأصيب آخرون بجروح بعدما سقطت حافلة كانت تنقل 37 سائحا محليا في واد بجزيرة جاوا، كما أعلنت الشرطة الأندونيسية السبت.

وكانت الحافلة متوجهة الى منطقة سوكابومي السياحية غرب الجزيرة عندما انزلقت وسقطت في واد، بعدما فقد السائق السيطرة عليها.

وقال غاليه بايو راديتيا، المسؤول في الشرطة المحلية “نعتقد ان الحادث ناجم عن عطل طرأ على الفرامل”. واضاف أن مدة رخصة استخدام الحافلة انتهت منذ عام 2016.

وتعرضت حافلة اخرى الجمعة لحادث اسفر عن قتيل واحد في المنطقة نفسها.

وحوادث السير شائعة في اندونيسيا بسبب سوء صيانة الحافلات والقطارات في أغلب الأحيان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية