يوقع طرفا النزاع في جنوب السودان الرئيس سلفا كير وقائد المتمردين رياك مشار رسميا اتفاقا للسلام خلال قمة إقليمية تعقد في أثيوبيا الأسبوع المقبل، على ما أفاد وزير الخارجية السوداني السبت.

وهذا الاتفاق حول تقاسم السلطة الذي يفترض ان ينهي خمسة أعوام من الحرب الاهلية في جنوب السودان كان وقعه الطرفان في آب/اغسطس الفائت في الخرطوم، بعد أسابيع من المباحثات بين الفصائل ال متحاربة في جنوب السودان.

وأفاد وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد وكالة الانباء السودانية (سونا) أن كير ومشار سيوقعان الاتفاق خلال قمة اقليمية في اديس ابابا في 12 أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال أحمد “بعد مشاورات مكثفة بين قادة دول الإيغاد بدأت في بكين مطلع سبتمبر (ايلول) وتقرر ان تعقد القمة العادية لإيغاد في الثاني عشر من سبتمبر في العاصمة الإثيوبية اديس أبابا”، في إشارة للهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد)، المنظمة الإقليمية التي دفعت بقوة خلف المبادرة الأخيرة لانهاء الحرب في جنوب السودان.

وتابع “إضافة الى مناقشة أعمالها العادية سنقر اتفاق سلام جنوب السودان الذي تم التوقيع عليه مؤخرا بالخرطوم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية