قامت وحدات المشاة البحرية للأسطول الروسي بعملية إنزال عند ساحل محافظة اللاذقية السورية في إطار المناورات المشتركة للأسطول والقوات الجوية الروسية في المتوسط.

وفي بداية الأمر نزلت مجموعة استكشاف عند الساحل السوري من المروحيات ثم مجموعة خاصة من القوارب وأخرى من الوحدات الأساسية من سفن الإنزال على متن المدرعات.

وجرت عملية الإنزال بدعم من الطائرات التابعة للطيران البحري والقوات الجوية الفضائية.

وشارك في تنفيذ المهمة 26 سفينة حربية بما فيها 3 سفن إنزال و 24 طائرة منها طائرات مروحية من طراز “كا-29″ و”مي-8” والطائرات من طراز “سو-33″ و”سو-30 اس ام”.

وأشار قائد الأسطول الروسي الأميرال فلاديمير كوروليوف الذي كان يحضر المناورات، إلى أننا “نحتفل الآن بالذكرى الـ50 لأول عملية إنزال نظمها السرب الخامس للأسطول البحري (السوفيتي) هنا، في البحر المتوسط، عام 1968. وهذا حدث رمزي جدي بالنسبة لبحارتنا”.

المصدر: وكالة نوفوستي