أطلقت منفذية عكار في الحزب السوري القومي الاجتماعي، برئاسة مسؤول ملف النازحين في الحزب العميد عبدالباسط عباس ومنفذ عام عكار في “القومي” ساسين يوسف، في حضور أعضاء هيئة المنفذية، حملة عودة النازحين السوررين إلى بلدهم تحت عنوان: “شكرا لبنان.. نحن عائدون إلى بيتي سوريا”.

وعقد للغاية لقاء في مركز المنفذية في حلبا شارك فيه مسؤول ملف النازحين في “التيار الوطني الحر” نقولا شدراوي ومسؤول التيار في عكار طوني عاصي، مسؤول حزب “البعث العربي الاشتراكي” في عكار شحادة العلي، مسؤول “المرابطون” في عكار عبد الله الشمالي، رئيس “تيار الوفاق العكار”ي هيثم حدارة، عضو المكتب السياسي في حركة “الوحدة والاصلاح” زياد العلي، عضو المكتب السياسي في “الحزب الشيوعي اللبناني” في عكار كامل منصور، عضو الهيئة التنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي أحمد الهضام، راني الحاج ممثلا رئيس اتحاد بلديات الجومة فادي بربر، رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار زاهر كسار، رئيس رابطة مخاتير السهل عماد الدين العلي، رئيس رابطة مخاتير نهر اسطوان محمود الشيخ ورجل الأعمال حسن السلوم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام