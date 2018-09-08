هآرتس عن مسؤولين في الادارة الاميركية : ترامب قرر قطع الدعم الاميركي لمستشفيات القدس التي تخدم السكان الفلسطينيين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2018 - 16:44
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الاتحاد الأوروبي يدعو سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرار هدم قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة
صحيفة "هآرتس" الصهيونية: واشنطن قررت قطع الدعم الأميركي لمستشفيات القدس التي تخدم السكان الفلسطينيين
المبعوث الأممي الخاص في اليمن مارتين غريفيث: أنصار الله كانوا حريصين للوصول الى جنيف وهناك عراقيل حالت دون مشاركتهم
رئيس اللجنة الثورية العليا محمد الحوثي: غير صحيح أن قوى العدوان السعودي ـ الأميركي وافقت على فك الحصار عن وفد صنعاء
القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على معسكر العدوان في عسير
سوريا: 112 ألف زائر لمعرض دمشق الدولي في يومه الثاني وتوقيع باكورة الاتفاقيات بقيمة 10 ملايين دولار
مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري: تحرير إدلب سيدق المسمار الأخير في نعش الإرهاب
وحدات الجيش السوري تحقق تقدماً جديداً في عمق الجروف الصخرية في تلول الصفا بريف السويداء
وزارة الحرب الروسية: سفن حربية روسية تجري مناورات في البحر الأبيض المتوسط
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني في اسبوع الحكومة الايرانية: شعبنا لن يستسلم أمام مجموعة جديدة تحكم البيت الأبيض
قوات الحشد الشعبي العراقي تحبط محاولة تسلل لعناصر من تنظيم "داعش" باتجاه ناحية السعدية في محافظة ديالي
الحرس الثوري الايراني يعلن القضاء على خلية إرهابية غربي البلاد
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما يستنكر صمت الجمهوريين إزاء تصرفات الرئيس دونالد ترامب
تركيا: مقتل 6 أشخاص وإصابة 39 آخرين في حادث سير على الطريق السريع بين أنقرة وأكساري
حزب الله يدعو للمشاركة بإحياء ليالي عاشوراء ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء "ع" - الضاحية الجنوبية
"أنا خليفة الشهيد في أهله" (حديث قدسي) - للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 0096170129100
هآرتس عن مسؤولين في الادارة الاميركية : ترامب قرر قطع الدعم الاميركي لمستشفيات القدس التي تخدم السكان الفلسطينيين
منذ 41 mins
8 September، 2018
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