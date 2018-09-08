أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي نغوين فو تشونغ، توسيع منطقة استكشاف وإنتاج النفط والغاز على الجرف القاري لفيتنام. وقال الكرملين، في بيان السبت، “اتفقت الأطراف على توسيع منطقة استكشاف وإنتاج النفط والغاز على الجرف القاري لفيتنام وفقا للقانون الدولي ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982”. كما اتفق الرئيس الروسي ونغوين فو تشونغ، على أن موسكو قد تصبح الشريك الأول لفيتنام في حال فكرت الأخيرة بتطوير الطاقة النووية في البلاد.

وأضاف بيان الكرملين “اتفق الطرفان على أنه إذا فكرت فيتنام بخطط لإنشاء طاقة نووية وطنية، ستعتبر روسيا الشريك الأول لها، في هذا المجال”. هذا وقام الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي في فيتنام نغوين فو ترونغ، بزيارة رسمية إلى روسيا بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الفترة 5 – 8 أيلول/سبتمبر الحالي، وكان قد ألتقى الخميس بالرئيس بوتين، الذي أشار بدوره إلى أن روسيا وفيتنام تقليديا تتمتعان بعلاقات وديه وعميقة وتقيمان حواراً نشطاً. ولفت الضيف الفيتنامي الخميس، إلى أن زيارته ستسهم في مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتخطي الصعوبات التي نشأت في الآونة الأخيرة. كما لفت ترونغ أيضاً إلى أنه في عام 2020، ستحتفل روسيا وفيتنام بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية