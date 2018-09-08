أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية الجنرال ايغور كوناشنكوف السبت، أن “المنظمات الإرهابية وأفراد من الخوذ البيضاء والنصرة تجمعوا الجمعة في إدلب، للاتفاق على سيناريو وقوع هجوم كيميائي مزعوم.” وقال المتحدث ” بحسب معلومات وزارة الدفاع الروسية، تم عقد اجتماعاً في 7 أيلول / سبتمبر في مدينة إدلب في مركز قيادة الإرهاب بالقرب من مدرسة الوحدة لقادة “هيئة تحرير الشام [جبهة النصرة]” و “حزب تركستان الإسلامي” بمشاركة المنسقين المحليين لـ”[الخوذ البيضاء].” وأضاف المتحدث “تم الاتفاق والموافقة على السيناريوهات الخاصة لتصوير” حوادث “على مراحل تشير إلى استخدام مزعوم للمواد السامة من قبل قوات الحكومة السورية ضد المدنيين في مناطق جسر الشغور وسركاب وتفتناز وسرمين”.

في السياق، أكدت وزارة الدفاع الروسية على لسان كوناشنكوف أن فريقاً خاصاً من قادة بعض الأصدقاء الأجانب للمسلحين هم من يتولون مسؤولية إعطاء الإشارة للإرهابيين لبدء عمليات الاستفزاز في إدلب، كما أن الجماعات الإرهابية في إدلب بالمشاركة مع أفراد من الخوذ البيضاء ستنتهي من الإعدادات للاستفزازات مساء اليوم”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية