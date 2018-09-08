شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش خلال احتفال لتكريم المتفوقين في ثانوية الهدى في بلدة الكرك البقاعية على “ان وجود حكومة متوازنة وقوية هو حاجة ملحة وضرورية للبنان في ظل الأوضاع الملتهبة في المنطقة والأزمات المتعددة التي يعاني منها لبنان”.

واعتبر سماحته “ان احد أسباب تعثر تشكيل الحكومة هو محاولة البعض ارضاء جهات داخلية وتهميش آخرين بايعاز من الخارج خلافا للمصلحة الوطنية”، مؤكدا “ان الاستمرار في هذا النهج يدفع لبنان نحو مزيد من الانزلاق الى الهاوية ويجر البلد نحو أزمات جديدة هو بالغنى عنها”.

ورأى “ان التأخير في تشكيل الحكومة ليس في مصلحة البلد، وكلما تأخرنا كلما تفاقمت الأزمات ودخلنا في تعقيدات جديدة”، مشددا على “ان المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل حكومة متوازنة لا تهمش اي فريق وتراعي عدالة التمثيل ورغبات اللبنانيين لا رغبات الخارج”.

المصدر: الوكالة الوطنية