النمل من أكثر المشكلات التي تواجه ست البيت في الصيف، والتي تعمل جاهدة على إيجاد طرق فعالة للتخلص منه بدون أي ضرر على الصحة.

تستطيع ربة المنزل اتباع هذه الطريقة في بيتها لطرد النمل بدلاً من قتله أو رشة بالمبيدات الحشرية المعروفة، وذلك من خلال وضع السمسم في إناء بالقرب من تجمع النمل في أي مكان بالمنزل وستلاحظ اختفاءه بشكل عجيب، أو تقوم بوضع حبوب السمسم بجوار الفتحات التي يقصدها النمل وفورا سيهاجر المكان الذي يسكنه.

وتبين أن مغادرة النمل للمنزل بسبب وجود مادة طيارة في السمسم تؤذيه وتعطل حاسة الشم لديه وهي الحاسة الأبرز لديه في بحثه عن الغذاء.

المصدر: وكالة انباء فارس