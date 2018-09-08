أعلن البنك المركزي الروسي أن احتياطات روسيا الدولية بلغت في 1 أيلول/ سبتمبر 460.615 مليار دولار مقابل 458.032 مليون دولار، في 1 آب/ أغسطس.

وبالتالي ارتفع حجم الاحتياطات الدولية خلال آب/ أغسطس الماضي بمقدار 2.6 مليار دولار أي بنسبة 0.6 في المئة.

وتمثل الاحتياطات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية. وتتكون الاحتياطات من الذهب النقدي، ذات حقوق السحب الخاصة، كما توضع في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).

وفي عام 2017 ارتفع الاحتياطي الدولي لروسيا بنسبة 14.6 في المئة، وبلغ حتى شهر كانون الثاني/ يناير 432.7 مليار دولار. وكان أكبر احتياطي في تاريخ روسيا قد بلغ 598 مليار دولار في آب/ أغسطس 2008. وفي 21 نيسان/ أبريل 2017، وصل الاحتياطي الدولي لروسيا إلى مستوى 400 مليار دولار للمرة الأولى منذ كانون الأول/ ديسمبر 2014.

المصدر: سبوتنيك