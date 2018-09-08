يؤدي النوم بالشعر المبلل إلى العديد من المشاكل، حيث يتّضح أنّ هذه العادة ليست جيدة لصحة الشعر ويمكن أن يكون لها عواقب صحية. ومن هذه العواقب:

– الحساسية: تعمل رطوبة الشعر على جذب عدد متنوّع من الطفيليات لينمو ويتكاثر. ويمكن للشخص أن يعاني من عث الغبار بسبب النوم بشعر رطب، ويمكن أن تسبّب هذه البكتيريا حساسية قوية، تؤثر على الجلد والجهاز التنفسي.

-درجة الحرارة:يعد الشعر الرطب أكثر برودة عند النوم، فيؤدي ذلك الى التهاب بصيلات الشعر، كما يظهر احمراراً على الجلد، إلى جانب الحكة والألم. إضافةً إلى درجة الحرارة التي يمكن أن تسبب أيضاً التهاباً في الحلق والأذنين والأنف والجيوب الفكية.

-إنتقال العدوى:أشار الخبراء إلى أنّ هناك مجموعة هائلة من البكتيريا تتراكم في الفراش والوسائد، لتبدأ بالتكاثر بشكل أكثر فعالية في حين توافر البيئة الرطبة. حيث تخلق المنشفة المبللة أو الشعر المبلل جواً ملائماً لنمو البكتيريا الضارة، والتي من الممكن أن تؤذي فروة الرأس وتؤدي الى الاصابة بعدوى.

-التقصّف:يؤكد الاطباء أنه لا يجب تنشيف الشعر المبلل بالمنشفة أو تمشيطه مباشرةً بعد الاستحمام، لأنّ ذلك يسبّب تقصّفه، ويتسبب في جفافه وفقدان لمعته.

-قشرة الرأس:يتسبب النوم بشعر مبلل إلى ظهور قشرة الرأس ويصعب التخلص من هذه المشكلة إلى حد ما، ولذلك يجب منع ظهورها.

-الصداع:يسبب النوم بالشعر المبلل الصداع في اليوم التالي عند الاستيقاظ، جرّاء انخفاض الحرارة في محيط الرأس بشكل لافت.

المصدر: الجمهورية