أعلن الحشد الشعبي السبت عن إحباط محاول تسلل لعناصر من تنظيم “داعش” باتجاه ناحية السعدية في محافظة ديالى. وقال إعلام الحشد في بيان إن “اللواء 110 في الحشد الشعبي تمكن من إفشال محاولة تسلل لعناصر داعش على ناحية السعدية الواقعة جنوب بحيرة حمرين في محافظة ديالى”. وأضاف البيان، أن “الإرهابيين كانوا يريدون استهداف القطعات الأمنية المرابطة في المنطقة المذكورة”، متابعاً أن “يقظة قوات اللواء مكنتهم من رصد تحرك داعش وإفشال عملية التسلل فضلا عن إصابة عدد من الارهابيين قبل لوذهم بالفرار”.

المصدر: موقع السومرية نيوز