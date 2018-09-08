إستشهاد الطفل (أحمد ابو طيور) متأثرا بجروح أصيب بها خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق رفح بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2018 - 11:45
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إستشهاد الطفل (أحمد ابو طيور) متأثرا بجروح أصيب بها خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق رفح بغزة
منذ 6 mins
8 September، 2018
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