تقوم مدرسة صينية في مدينة شانغلو بوضع أكثر من 70 طالبا في الصف الواحد، لدرجة أن هناك طلابا لا يملكون كرسيا للجلوس خلال الدرس.

وحدث ذلك عندما استقبلت المدرسة عددا إضافيا من الطلاب في الفصل الدراسي الحالي، قدر بـ100 طالب، بينما بقيت أعداد الصفوف على حالها، وفي تعليقها على الخبر، أشارت إدارة المدرسة إلى أن الإقبال المتزايد أتى نتيجة هجرة العديد من عائلات العمال للعيش والعمل في هذه المدينة.

وعلى نطاق أوسع، تعتبر مشكلة الازدحام الطلابي في مدارس الصين هاجسا تحاول وزارة التعليم السيطرة عليه، من خلال خلق فرص عمل في مناطق مختلفة من البلاد، وكذلك بناء صفوف إضافية على حساب غرف المدرسين كبيرة الحجم.

وفي سياق متصل، قام وزير التعليم الصيني، تشين باوشينغ، بطرح مشكلة الازدحام في الصفوف المدرسية خلال المؤتمر الـ13 للحزب الشيوعي الصيني، وتحدث عن ضرورة إنقاص العدد إلى 56 طالبا في الصف الواحد، كحد أقصى، بحلول عام 2020.

المصدر: روسيا اليوم