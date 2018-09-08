اعلن الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيهايد سوجا، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة هوكايدو شمال اليابان يوم الأربعاء 5 أيلول / سبتمبر، إلى 21 شخصا و 13 آخرين في عداد المفقودين.

وقال سوجا في مؤتمر صحفي : ” عدد القتلى 21 شخصا،6 أشخاص في حالة حرجة و 13 شخصا في عداد المفقودين”، مشيرا إلى ان” 40 ألف موظف من قوات الدفاع المدني والشرطة ورجال الإطفاء و75 مروحية يعملون بمكان الحادث للقضاء على أثاره”.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أفادت يوم الأربعاء، بوقوع زلزال قوته 6.7 درجة وفق مقياس ريختر، شمال اليابان.

المصدر: سبوتنيك