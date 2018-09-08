اكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني ان الحكومة الايرانية تتصدى اليوم للعدوان الاميركي الصهيوني، مشيرا الى ان الشعب الايراني لن يستسلم امام مجموعة جديدة تحكم في البيت الأبيض.

وقال الرئيس روحاني في اطار فعاليات اسبوع الحكومة : ” بان الاميركيين من جهة يضغطون علينا ومن جهة أخرى يدعوننا مباشرة وغير مباشرة الى التفاوض واجراء المباحثات”.

وتابع الرئيس الايراني: “اننا نخوض حربا اقتصادية ومن الطبيعي وقوع خسائر في هذه الحرب” مشددا على ضرورة التماسك بين افراد الشعب الايراني والحطومة للتصدي للعدوان والحرب الاقتصادية التي تشنها اميركا على ايران .

المصدر: موقع العالم