حققت وحدات من الجيش السوري العاملة في السويداء تقدماً جديداً خلال عملياتها في منطقة تلول الصفا بريف المحافظة الشرقي مضيقة الخناق على مجاميع إرهابيي تنظيم “داعش” المتحصنين في أغوارها المنيعة.

وتقدمت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة في أرض قاع البنات شمال غرب تلول الصفا بمسافة كيلو متر واحد وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي التنظيم سبقتها رمايات مدفعية تمهيدية على نقاط تجمعهم وتحصنهم في المنطقة.

وتكبد الارهابيون خسائر بالأفراد والعتاد بعد تدمير نقاطهم المحصنة وخطوط الصد التي اتخذوها بين الوهاد الصخرية البازلتية وفي محيط الهضاب قليلة الارتفاع لافتاً إلى أنه بالتقدم الجديد الذي حققته وحدات الجيش تكون ضيقت الخناق أكثر على الارهابيين وقطعت عنهم المزيد من مصادر المياه السطحية كالبرك الصغيرة والآبار في المنطقة ما يزيد من ارتباكهم ويجعل انهيارهم مسألة وقت لا أكثر.

وعلى المحور الغربي حققت وحدات من الجيش تقدما في عمق الجروف الصخرية على جهة قبر الشيخ حسين على تخوم تلول الصفا وخاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم “داعش” في الجرف الثالث بالتزامن مع استهداف تحصيناتهم وأوكارهم فيها بالوسائط النارية المناسبة لطبيعة المنطقة وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين.

وبسطت وحدات من الجيش أمس سيطرتها على مساحات جديدة من الجروف الصخرية بما فيها نقاط حاكمة على أطراف تلول الصفا بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي “داعش” وتقدمت في أرض قاع البنات شمال غرب تلول الصفا مسافة وصلت إلى نحو 2 كم بما فيها نقاط حاكمة ومنطقة حصينة نتيجة طبيعتها الجيولوجية.

المصدر: سانا