شهد اليوم الثاني من فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته الـ60 توافدا كثيفا للمواطنين لزيارة أجنحة المعرض والمشاركة بفعالياته المتنوعة.

وذكر المركز الإعلامي للمعرض في بيان أنه بعد الافتتاح الرسمي يوم الخميس شهدت مدينة المعارض منذ الساعات الأولى توافداً متصاعداً للمواطنين السوريين والعرب والأجانب المشاركين والزائرين ووفود ورجال أعمال جاءت خصيصاً لزيارة المعرض.

وبحسب البيان بلغ عدد زوار اليوم الثاني للمعرض أكثر من 112 ألف زائر كما حضر عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية لتغطية فعالياته بلغ عددها أكثر من 183 وسيلة إعلامية بين وكالة أنباء وتلفزيون وإذاعة وصحيفة وموقع الكتروني .

وبمناسبة المعرض انطلق اليوم في الساعة الثامنة والنصف صباحاً ماراثون دراجات هوائية من ساحة الأمويين باتجاه فندق الشيراتون مرورا بكلية الآداب ومبنى رئاسة مجلس الوزراء ثم المتحلق الجنوبي ومنه إلى طريق المطار وصولا إلى مدينة المعارض .

كما شهد اليوم الثاني توقيع اتفاقيتين لتوريد كميات كبيرة من الخضار والفواكه بقيمة 10 ملايين دولار إلى شركات روسية .

المصدر: سانا