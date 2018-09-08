أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، أن الجماهير الثائرة والمنتفضة اليوم خرجت ردا على ترهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسياساته العقيمة والجائرة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المدلل في فعاليات “جمعة عائدون رغم أنفك يا ترامب” بمخيم العودة شرق مدينة رفح.

وقال المدلل :”ترامب شخص مجبول بالغباء، لذلك لا يفهم رسائلنا له، وهو يحاول دفع السلطة للمفاوضات مع المحتل الإسرائيلي” .

وتساءل: عن أي مفاوضات يتحدث ترامب؟!، متابعا بالقول: “تلك المرحلة لم يعد لها أي وجود، وسيظل يرفضها الفلسطينيون لأنها سبب في كل معاناتهم”.

وواصل المدلل حديثه “شعبنا منذ أن وقع اتفاق “أوسلو”، وهو يراكم معاناة تلو معاناة”.

وأوضح أنه بعد مرور 25 عاما على ذلك الاتفاق المشؤوم الذي لازالت آثاره تفتك بالشعب الفلسطيني، وتعطى شرعية للعدو الإسرائيلي بالإمعان في جرائمه ضد شعبنا وأراضيه ومقدساته.

وشدد المدلل على إصرار شعبنا وإيمانه العميق بأنه سينتزع حقوقه بيديه وتضحياته ونضاله، مؤكدا أنه لا ولن تمر مؤامرة ترامب بتصفية القضية الفلسطينية.

ونوه إلى أن شعبنا يثبت يوما بعد الآخر بأنه يمتلك إرادة وعزيمة لا تلين بالرغم من عظم التضحيات التي يقدمها.

وتطرق المدلل خلال حديثه للعدوان الذي يتعرض له أهلنا في الخان الأحمر، داعيا لتفعيل كافة الأدوات المواجهة من أجل صد الهجمة المسعورة ضد أبناء شعبنا هناك.

وفي ختام حديثه، طالب القيادي في الجهاد الاسلامي، الأمم المتحدة ومجالس حقوق الإنسان وأحرار العالم بأن يصدوا جرائم ترامب ضد شعبنا، والتي كان آخرها وقف الدعم ل”الأونروا”، ومحاولة شطبها و شطب حق العودة الذي أقرته المواثيق الدولية، عادا ذلك إعلان حرب على المجتمع الدولي كله، وليس على الفلسطينيين وحدهم.

المصدر: فلسطين اليوم