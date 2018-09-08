بحث ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع وزير الحرب الأمريكي، جيمس ماتيس، “تعزيز التعاون العسكري والدفاعي”.

وذكرت وكالة “وام” الإماراتية الرسمية أن الطرفين بحثا خلال اللقاء، الذي انعقد في أبو ظبي، “علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية”.

واستعرض الجانبان، حسب الوكالة، القضايا والأحداث الجارية التي تشهدها دول منطقة الشرق الأوسط”، وتبادلا “وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لمعالجتها ومواجهتها”.

وتطرق آل نهيان وماتيس إلى “تعاون البلدين وتنسيقهما المشترك لمحاربة التطرف والإرهاب وحرصهما على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة و العالم”.

والاثنين الماضي، التقى جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، محمد بن زايد، في الإمارات وبحثا التعاون العسكري.

وتستضيف الإمارات قاعدتين للقوات الأمريكية وهي الظفرة، المركز الأساسي للتواجد العسكري للولايات المتحدة في الإمارات، وميناء جبل علي، الذي تستخدمه قوات المارينز الأمريكية ويحتضن قاعدة جوية ومستودعات متعددة لأغراض الدعم اللوجيستي.

المصدر: وكالات